ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ದಿನಕ್ಕೇ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದ ವಧು;
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಮದುವೆ
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ವೈಶಾಲಿ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿನವ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಣಿಪತ್ ಮೂಲದ ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ, ಜುಲೈ 11ರಂದು ಕೌಶಾಂಬಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಭರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಯಲಾದ ವಿಚಾರ
ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಸೇರಿದ ವಧು
ವಿಷಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಜುಲೈ 28ರಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಕರಣ
ಕುಟುಂಬದ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣವು ಕುಟುಂಬದ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.