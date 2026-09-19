1976ರ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಬ್ಯಾಗ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಂದ ಅವರು ಪಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ನೇಹ, ನೆನಪು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಯಿತು.
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ: ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರ ಅಪರೂಪದ ಪುನರ್ಮಿಲನ
ಐದು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನದ ಸೊಗಡು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ 1976ರ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಅಪರೂಪದ ಪುನರ್ಮಿಲನ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೆಳೆಯರು
ಈ ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಕೇವಲ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಾವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನೇ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ತೋರಿಸಿತು.
ಮತ್ತೆ ಆಡಿದ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ
ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳು. ಗೆಳೆಯರು ಪಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಡಿದರು. ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇ ಕಾಣದಂತಾಯಿತು.
ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಐದು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ
ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ನಾಗರ್ ಎಂಬ Instagram ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳ ಕಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿ, ಮೈದಾನ, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ; ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಮಾಸದ ಸ್ನೇಹದ ಬಣ್ಣ
ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಂತರವೂ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಗೆಳೆಯರು, ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಲೆಯ ಸ್ನೇಹ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರ ಸಮಾಗಮವಾಗಿರದೆ, ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.