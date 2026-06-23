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ಉಗ್ರನಾಗಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಿಯಲ್ ಧುರಂಧರ್ ಆದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಯುವಕ, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸೋ ಘಟನೆ

ನಿಮಗೊಂದು ಅಸಲಿ ದುರಂಧರ್​ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿವಿ.. ಕಣಿವೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಕೆ47 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಗ್ರನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದೆಲಾ ಸಿನಿಮಿಯಾ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ

Author : Chethan Kumar
Published : Jun 23 2026, 07:50 PM IST
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ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಯುವಕ ಎಕೆ 47 ಗನ್ ಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಗ್ರನಾಗಲು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮೀಯಾ ಸ್ಟೈಲ್​​​.. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ರೋಚಕ.. ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಭಯಾನಕ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರನೆಲೆಗಳು ಮುಷ್ತಾಕ್​​​ ಅಹಮದ್​​​ಗೆ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಸಿ ಧುರಂಧರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 

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