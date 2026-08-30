ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಒಡಿಶಾದ 'ಇಬ್' ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ 'ಓಡಿ' ಎಂಬ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ದೇಶದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಾಲ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ‘ಎಕ್ಸ್’ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ 'ಇಬ್' (Ib) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ 'ಓಡಿ' (Od) ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಡಿಶಾದ ‘ಇಬ್’ (Ib) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ‘ಇಬ್’ (Ib) ನಿಲ್ದಾಣವು ಆಗ್ನೇಯ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹೌರಾ-ನಾಗ್ಪುರ-ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದ ಟಾಟಾನಗರ-ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾರ್ಸುಗುಡ ಮತ್ತು ಬ್ರಜರಾಜನಗರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ‘ಇಬ್’ ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 1891ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ನಾಗ್ಪುರ ರೈಲ್ವೆಯ ನಾಗ್ಪುರ-ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾರ್ಸುಗುಡ, ರಾಯ್ಗಢ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ-ಹೌರಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ‘ಓಡಿ’ (Od) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ
ಒಡಿಶಾ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಓಡಿ’ (Od) ನಿಲ್ದಾಣವು ಗುಜರಾತ್ನ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ವಡೋದರಾ ವಿಭಾಗದ ಆನಂದ್-ಗೋಧ್ರಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆನಂದ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಭಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರೆತ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ‘ಮೆಮು’ (MEMU) ರೈಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆನಂದ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದರೆ, ಗೋಧ್ರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ತುದಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಂಡಿ
ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಒಡಿಶಾದ 'ಇಬ್' ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ 'ಓಡಿ' ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು (ಕೇವಲ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು) ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.