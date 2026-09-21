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- India News Live Updates 21st Sep: ವಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ರನ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಈಗ ನಂ.1
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India News Live Updates 21st Sep: ವಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ರನ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಈಗ ನಂ.1
ಸಾರಾಂಶ
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ಮಹಿಳಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4,788 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸುಜೀ ಬೇಟ್ಸ್(4758 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಅಂ.ರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.