08:43 AM (IST) Oct 29

India Latest News Live 29 October 2026 ದೇಗುಲದ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವಿಸದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಲ್ಲದು - ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್!

ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸದ ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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08:26 AM (IST) Oct 29

India Latest News Live 29 October 2026 TATA ಸಮೂಹವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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