ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9 ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾಗೆ ಜಾನ್ವಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9' ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರ್ಯಾಪಿಡ್-ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2026ರಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾನ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಸಹೋದರ ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ 'ಕನ್ಸರ್ಟ್' ಕಮೆಂಟ್ ಈಗ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.
ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ 'ಕನ್ಸರ್ಟ್' ಕಮೆಂಟ್
"ಅವಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ" ಎಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್-ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಠಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾನ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವೀರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್-ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾಗೆ ಜಾನ್ವಿ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಲವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಯಕ ಎಪಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರು ತಾರಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆಗ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಕೂಡ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಪೇಯ್ಡ್ ಪಿಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನಾಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಾರಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೊಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಜನ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವೀರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9 ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿಯನ್ನು 'ಮೀನ್' (mean) ಮತ್ತು 'ಬಿಚ್ಚಿ' (bitchy) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವಾಗ, ಜಾನ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 'ಪೆಡ್ಡಿ' (Peddi) ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ತಮಗೆ 'ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭವ' ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಜಾನ್ವಿ, ಈಗ ತಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ 'ಮೀನ್' ಅಥವಾ 'ದ್ವಂದ್ವ' ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿ ವಿರುದ್ಧದ ಟ್ರೋಲ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಾನ್ವಿ ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಕೆಂತಲೇ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಜನ ಖಂಡಿತಾ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.