ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕೆ ಕಣ್ತೆರೆದ ನಂತರ ಯುವಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದ್ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಯುವಕನ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಹಂಬಲಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷವಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದ. ಈಗ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಿದೆ ಕೊನೆಗೂ, ಯುವತಿ ಕಣ್ತೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಆಕೆಯ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.. ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕುಂಕುಮ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ವೀಡಿಯೊದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಕೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ?
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಆಕೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಕೆಯನ್ನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಂಬಂಧದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ಅನೇಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುವಕನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ..
ಇನ್ನೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಾವಿ ಪತಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರು ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.