ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 'ಘರ್ ಸೇ ಘರ್ ತಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 'Rail Parcel App: Ghar Se Ghar Tak' (ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೀವರ್ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈಗಾಗಲೇ 'Rail Parcel' ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ನಗರಗಳ 17 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 8 ನಗರಗಳು
ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ನಗರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ, ಈ ನಗರಗಳ ಜನರು ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ವಸ್ತುವಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಈಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು ಒಳಿತು.
ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ
ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವುದು. ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು, ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವರ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆಯವರೆಗೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಗಣೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಪಾವತಿ, ದಂಡ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ನೀವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಿಂದ 10 ರೂ. ಕ್ಲರ್ಕೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ರಿಫಂಡ್, ಆಯಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್ ನಿಯಮಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳು ಒನ್-ವೇ ಪ್ರಯಾಣದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು (1.5x) ಪಾವತಿಸಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ನ ಟೂ-ವೇ (ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್) ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೂ-ವೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ 8 ನಗರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನ ಶುಲ್ಕ, ತೂಕದ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಗರಗಳಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ 8 ನಗರಗಳ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸೇವೆ ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ, ಶುಲ್ಕ, ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಗಣೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸೇಫ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'Ghar Se Ghar Tak' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಲು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲೆಯುವ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ.