ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿಬೂಬುರ್ರಾ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ 1.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರ ಈ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು ಆತನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಟಿಬೂಬುರ್ರಾ: ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದೂ ಅಗೆದೂ ಇಟ್ಟ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಅಗೆದರೂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗದೇ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವನನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವನು 1.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ಮಾರಿದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ!
ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ನ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಬೂಬುರ್ರಾ ಬಳಿಯ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಹ ಶೋಧಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ದಣಿದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
ನಂತರ ಆತನ ಲೋಹ ಶೋಧಕ, "ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ 2000" ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ, ಯಂತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕೇತವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆತ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದು ಆತನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಯಿತು.
ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ
ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಖನನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯಂತ್ರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ, ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ಅವನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೀಸದ ಗುಂಡುಗಳು, ಹಳೆಯ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಲಾಳಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
940 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯು 1.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 940 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ US$150,000 ರಿಂದ US$160,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೋಧನೆಯನ್ನು "ಟಿಬುಬುರ್ರಾ ಸ್ಪಡ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಬ್ರೋಕನ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗ್ರೆಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಔನ್ಸ್ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.