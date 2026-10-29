ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವುದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಇದಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಟೆಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಜಾ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಮಂದಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪೆನಿ, ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಿಂಡಲ್ ಇ-ರೀಡರ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ-ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ HR ನಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರವೇಶ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ HR ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆರ್ರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, "ನಾವು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಕಂಪೆನಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 16,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು 16,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ಜನರನ್ನು ಸಹ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಡುಕ
ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು, ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. "AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾಯಕರು ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.