ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ದೇಶಗಳ 60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಆರ್ಎಸ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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- India Latest News Live: 60,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ VRS - ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಆಫರ್! 4 ದೇಶದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
India Latest News Live: 60,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ VRS - ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಆಫರ್! 4 ದೇಶದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಪವಿತ್ರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಲ ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅ.29ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು
http://www.sabarimalaonline.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀಲಕ್ಕಲ್- ಪಂಪಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 60,000 ಭಕ್ತರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರುಮೇಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 3,000 ಭಕ್ತರು, ವಂಡಿಪೆರಿಯಾರ್–ಸತ್ರಂ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 3,000 ಭಕ್ತರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ.
India Latest News Live 27 October 2026 60,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ VRS - ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಆಫರ್! 4 ದೇಶದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
India Latest News Live 27 October 2026 ₹100 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ - ಡಿಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನ್ಬಿಲ್ ಮಹೇಶ್ ಬಂಧನದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನ್ಬಿಲ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 27 October 2026 ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಎಥನಾಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿ
ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಎಥನಾಲ್ (ಇ100) ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ತೂಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು 3,500 ಕೆಜಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.