ಶಹಜಹಾನ್ಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಮಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 101 ಬಡ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 93 ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ 8 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 93 ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ 8 ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹೋದರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಅವರವರ ರೀತಿ-ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡ 101 ವಧುಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ 2018ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ನೂರಾರು ಪರಿವಾರಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಟೀವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಕಪಾಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
93 ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 8 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ
ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 101 ವಧುಗಳಲ್ಲಿ 93 ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ 8 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯರಿದ್ದರು.
ವೈದಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ನಿಕಾಹ್:
93 ಹಿಂದೂ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 8 ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಿಕಾಹ್ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಶೇಷ ರಾಯಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ:
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ 101 ವಧುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ನವಜೋಡಿಗಳನ್ನು 101 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತಿದೆ.
ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕುಟುಂಬ: 24 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಾಹಿದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಪಾನ್ ಸುಪಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ನಮಗೆ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜೋಡಿ ಪೂಜಾ-ರಾಮನಿವಾಸ್: ಜಮುಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುಗಳ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ವರ ರಾಮನಿವಾಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನವಜೋಡಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ತಮಗೆ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 2018ರಿಂದಲೇ ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ತೆರಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಸರೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2023ರಲ್ಲಿ 11 ಬಡ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಗರ್ವಾಲ್, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 21 ಹಾಗೂ 51ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 101 ತಲುಪಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ 3 ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಈ ವರ್ಷ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 3 ಹಂತಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ 101 ಅರ್ಹ ವಧುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮರುಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವವರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಧಾರಾಳತನದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವ
ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬುದು ಅವರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ, ಸಹೋದರ ಕುನಾಲ್, ನಾದಿನಿ ನೇಹಾ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರೋಜ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ ನಗರವೇ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.