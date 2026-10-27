ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಡಿಫೆಂಡರ್' ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹34 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಈ ನೂತನ ಕಾರುಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪುಣೆ (ಅ.27): ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್' (JLR) ಇಂಡಿಯಾ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಡಿಫೆಂಡರ್' (Defender) ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಡಣೆ (Local Assembly) ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹34 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ (Slovakia) ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (Fully Built Unit) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರುಗಳು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಶೋರೂಂ ದರದಂತೆ ₹99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಡಣೆ (ಅಸೆಂಬ್ಲಿ) ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನ ವಿವಿಧ ವೆರಿಯೆಂಟ್ (Variant) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ (ಆರಂಭಿಕ) ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ₹14.5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಿನ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1.18 ಕೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ವಿವರ
ನೂತನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 2.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಬಲವಾದ 3.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಜೆಎಲ್ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಾ 32 ಅಧಿಕೃತ 'ಡಿಫೆಂಡರ್' ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ (Bookings Open) ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಕಾರುಗಳ ವಿತರಣೆ (Deliveries) ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪುಣೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸಾಧನೆ:
ಬ್ರಿಟನ್ನ (UK) ಹೊರತಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು (Production Line) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2011 ರಲ್ಲಿ 'ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್' (Tata Motors) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಾಕಣ್ನಲ್ಲಿರುವ (Chakan) ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾರ್ಷಿಕ 12,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಘಟಕವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ (Range Rover), ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Range Rover Sport), ವೇಲಾರ್ (Velar), ಇವೋಕ್ (Evoque), ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಎಫ್ (Jaguar XF) ಹಾಗೂ ಎಫ್-ಪೇಸ್ (F-Pace) ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ).
2026 ರಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದರ ಕಡಿತ
2026 ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'ದ (India-UK Free Trade Agreement) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ದರ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರು ಬ್ರಿಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದರ ಕಡಿತದ ಲಾಭದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪುಣೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆಯೂ ನೀಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಅಂಬಾ ಅವರು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ (20% Growth) ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಕಾರುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜನ್ ಅಂಬಾ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 10-11 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,200 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.