ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಡಾಯಿ ಮತ್ತು ತವಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ವಿಶೇಷ ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ತುಂಬಿದ ಕಡಾಯಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ ತವಾ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗಳು
ಹಿಂದೆ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಎಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್, ಕಪ್, ಚಮಚಗಳಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ, ತವಾ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಟಿಫಿನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಇವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ನೀರು ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಕಡಾಯಿ, ತವಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ ತೊಳೆಯಬಹುದೇ?
ಹೊಸ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಡುಗೆಯ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ, ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ತವಾ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೇಪನ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಶ್ವಾಷರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವ್ನಂತಹ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 8 ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮಾದರಿ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 12ರಿಂದ 14 ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ Intensive Wash ಅಥವಾ Kadhai Wash ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಡಸುತನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟನರ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೊದಲು ಉಳಿದ ಆಹಾರದ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ಗೆಂದೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಕು.
ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವೇ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಶ್ವಾಷರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು.