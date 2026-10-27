ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ 674 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 99,518 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇಟಾವಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾವಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ 99,518 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಟಾವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸೈಯಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಿಂದ 674 ರೂ.ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೀರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್​ ಮಾಡಿ, ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಸೀರೆ ವಾಪಸ್​ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ರಿಟರ್ನ್​ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು

ಆದರೆ, ಏಳು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂಬರ್​ಗೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್​ ಕೇರ್​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರ ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ಕಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್​ ಆದ ವಂಚಕರು, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣ ತಮಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಯುವತಿ, ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್​ ಬಂದರೂ ವಂಚಕರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಸ ಹೋದದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಯುವತಿ, ಆ ವಂಚಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಆ್ಯಕ್ಸೀಸ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರದ್ದೇಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದ ಕಂತು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣ ವಾವಸ್​ ಬರುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನೋದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

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ಮೊದಲ ಎರಡು ವಹಿವಾಟುಗಳು ತಲಾ ₹10,000 ವಿತ್​ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹19,999 ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ವಂಚಕ ₹55,000 ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹4,495 ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರ ನಡುವೆ ವಂಚಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಯುವತಿ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿತ್ತು.