ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ 674 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 99,518 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಟಾವಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಟಾವಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ 99,518 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಟಾವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸೈಯಹಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ 674 ರೂ.ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೀರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಸೀರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು
ಆದರೆ, ಏಳು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆದ ವಂಚಕರು, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣ ತಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಯುವತಿ, ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ವಂಚಕರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸ ಹೋದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಯುವತಿ, ಆ ವಂಚಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರದ್ದೇಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಕಂತು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಣ ವಾವಸ್ ಬರುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನೋದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಎರಡು ವಹಿವಾಟುಗಳು ತಲಾ ₹10,000 ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹19,999 ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ವಂಚಕ ₹55,000 ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹4,495 ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರ ನಡುವೆ ವಂಚಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಯುವತಿ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿತ್ತು.