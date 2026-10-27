ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.27): ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಕಥೆ ‘ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್’ (Belonging: A Journey of Love) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 'ತಮಾಷಾ' (ರಾಜಕೀಯ ಗದ್ದಲ) ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 'ತಮಾಷಾ' (ಗದ್ದಲ) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 10 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ - ಸೋನಿಯಾ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳ ಅನಾವರಣ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ಪುಸ್ತಕವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿದ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನೆಹರೂ-ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟನೆಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತಗಳು ಹಾಗೂ 2004 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದರೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಲೇಖಕ ಜಾವಿಯರ್ ಮೊರೊ (Javier Moro) ಬರೆದ ‘ರೆಡ್ ಸಾರಿ’ (Red Sari) ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ 'ಮರಣದಂಡನೆ' (Death Sentence) ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೋನಿಯಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (X - ಹಳೆಯ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸೋನಿಯಾ, ಇದು "ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ (Love, Duty, Loss and Finding a place to belong) ಸುದೀರ್ಘ ಕಥೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ದುರಂತಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ
ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಇಟಲಿಯ ವೆನೆಟೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ 1965 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹ, ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದ ದುರಂತಗಳಾದ 1980 ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾವು, 1984 ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ 1991 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ 2004 ರ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ (UPA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ
ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ, 2004 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಡಾ. ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೈಜ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.