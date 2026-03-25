India Latest News Live: ಯುದ್ಧವಿದರೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತವೇಕೆ? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ?

ಲೇಖನ: ನವ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ
ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಮುಂಬೈ: ಇರಾನ್ ಇಂಧನ ಮೌಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ 5 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಪೇಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ಪೇಟೆ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 1372 ಅಂಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 74,0 68ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 399 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 22,912ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾ ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1936 ಅಂಕ ಇಳಿದು 72,696 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 601 ಅಂಕ ಕುಸಿದು 22,512 ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಿ ಪೇಟೆಗಳೂ ಚೇತರಿಕೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೇಟೆಗಳೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ₹1200 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 380 ರು.ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು
ಲೇಖನ: ನವ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ
ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ