ಧುರಂಧರ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಧುರಂಧರ್, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ'ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಜರ್ನಿ
ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. "ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ 3-4 ಮುಖಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೇ ವಿಲನ್, ಅದೇ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
Instagram ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು
ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು Instagram ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ" ಎಂದರು.
'ರಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು!
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ಹಲವು ನಟರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಛಾಬ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ "ರಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್" ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಟನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
"ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು 'ನೀನೇನು ಹುಚ್ಚಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ, 'ನಮಗೆ ಕೇವಲ 10-12 ದಿನಗಳು ಬೇಕು' ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಛಾಬ್ರಾ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಚನೆ
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ನಟನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ" ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಿಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಛಾಬ್ರಾ ಬಯಸಿದ್ದರಂತೆ. "ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ನಾನು ಅವಳ ಆಡಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ 'ನೀನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏಜೆಂಟಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುವ ದೃಶ್ಯವೇ ಅವಳ ಆಡಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಛಾಬ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಲೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಕೇಶ್ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.