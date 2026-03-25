ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೀಶಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥದ್ದು' (eye opener) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ, ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳುವತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ 'ಧುರಂಧರ್' ಅನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದು 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು 'ಸಿನಿಮಾ' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮರ್ಗಳ ಬದಲು ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಅಮೀಶಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರಂತಹ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹700 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್', 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್'ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.