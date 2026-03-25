ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಪೋಷಕರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆದರು.
ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹಿಮಾಲಯ ದಾಸಾನಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ದಾಸಾನಿ (Himalaya Dasani) ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು 'ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್' ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಫೈಟ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್' ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು, 'ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು' ಎಂದರು. ಕುಟುಂಬದ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರೆ, ಹಿಮಾಲಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದವು.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು. 'ಹಿಮಾಲಯ ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿ' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, 'ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದಾಗಿ, ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ ರಾತ್ರಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ಅತ್ತಿದ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟುಹೋದವು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಜನವರಿ 19, 1989 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದಾದರು.