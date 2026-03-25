ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ನಿಂದ ಎರಡು ಮಿಗ್-29ಕೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಸಾರಿರುವ ಯುದ್ಧ 26ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ನಿಂದ ಎರಡು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಗಳೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಮಿಗ್ -29 ಕೆ ಜೆಟ್ಗಳು
ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯದಿಂದ ಮಿಗ್ -29 ಕೆ ಜೆಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೇಕಾಫ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹು ವಾಹಕಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಭಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುವ ಈ ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ, ಸುಧಾರಿತ ಡೆಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
MiG-29K ಒಂದು ವಾಹಕ ಆಧಾರಿತ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಕೀ-ಜಂಪ್ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಟೇಕಾಫ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಪವರ್ ಹಾಗೂ . ದ್ವಿ ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.