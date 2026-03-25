ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಭಾರತದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ 'ಕಾನ್ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜ್ ಕಂಪನೀಸ್' (CIABC), ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ (IMFL) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 9 ಲೀಟರ್ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ CIABCಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಎಸ್. ಅಯ್ಯರ್, "ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ (ಹೈನೆಕೆನ್ ಕಂಪನಿ), ಎಬಿ ಇನ್ಬೆವ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 'ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (BAI) ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ಗೆ (12 ಬಾಟಲ್, 650 ಮಿ.ಲೀ.) 25-30 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. BAIನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಗಿರಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇವತ್ತು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಕದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವೇ ನೇರ ಕಾರಣ. ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಇಂಧನ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 350 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ತುರ್ತು ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಗಂಭೀರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣ, BPCL, RIL, ಮತ್ತು IOCL ನಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ (PP) ಬೆಲೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 35 ರೂ. (ಶೇ. 36) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 12 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
- ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ HDPE ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 33 ರೂ. (ಶೇ. 31) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಆಮದು ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರಣ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ PET ರೆಸಿನ್ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 34.50 ರೂ. (ಶೇ. 40) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಾದ PTA ಮತ್ತು MEG ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
- ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ 400 ರಿಂದ 1,500 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪೇಪರ್ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಲೆಗಳೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
- ROPP ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ (LME) ಬೆಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,406 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
- ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 15-20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೆಲೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 106 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 128 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದೆ (ಶೇ. 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು).
- ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ. GAIL ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಿರೋಝಾಬಾದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಬ್ಗೆ LNG ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ. 60ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರಕರು ದುಬಾರಿ ಸ್ಪಾಟ್ LNG ಅಥವಾ LPG ಬಳಸುವಂತಾಗಿದೆ. 19 ಕೆ.ಜಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 144 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,973.50 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಆ್ಯಶ್ ಬೆಲೆ (ಶೇ. 15 ಏರಿಕೆ) ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 8-12ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವುದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC) ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. (ANI)