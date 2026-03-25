ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು... ಬದುಕು ಸೂಪರ್: ನಟಿಯರಿಗೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಇಟ್ಟ ಲಕ್ಕಿ ನೇಮ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಟಿಯರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಲು ಅವರು ಇಟ್ಟ 'ರಾಶಿ' ಹೆಸರುಗಳೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ 'ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮಯಂ' ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ; ಅದುವೇ ತಾವು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಾಯಕಿಯರ ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಇಡುವ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'R' ಅಥವಾ 'E' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 'ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್' ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಿರಾಜ ಇಟ್ಟ ರಾಶಿ ಹೆಸರುಗಳ ರಹಸ್ಯ
ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಮೊದಲಿಗರು. 'ಕಿಳಕ್ಕೇ ಪೋಗುಂ ರೈಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾದ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ಅಲೈಗಳ್ ಓಯ್ವದಿಲ್ಲೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ರಾಧಾ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದರು. ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಬಂದ ಆಶಾ ಕುಟ್ಟಿ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಮಣ್ ವಾಸನೈ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರೇವತಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ
ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಲತಾ ಅವರನ್ನು ರತಿ ಎಂದೂ, ಶಾಂತಿ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಅವರನ್ನು ರೇಖಾ ಎಂದೂ ಭಾರತಿರಾಜ ಬದಲಿಸಿದರು. 'ಪುದು ನೆಲ್ಲು ಪುದು ನಾತ್ತು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾದ ಸುಗನ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಬಂದ ರಂಜಿತಾ (ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ), ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ 'R' ಅಕ್ಷರದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್
ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಹೆಸರುಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಆ ನಟಿಯರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
