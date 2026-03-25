ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.25): ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವಿಳಂಬಗಳ ನಂತರ, ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' (Artemis II) ಮಿಷನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 1968ರ 'ಅಪೋಲೋ 8' ಮಿಷನ್ನಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ಬರಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಂದ್ರಪ್ರಯಾಣ ವಿಶೇಷವೇಕೆ?
ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ, ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಲ್ಲದ (ಕೆನಡಿಯನ್) ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ಹೊಸ ಮೂನ್ ರಾಕೆಟ್ 'ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್'ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಹಾರಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದೈತ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಂ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ನಾವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ," ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೇಸ್ 2.0?
ಅಪೋಲೋ ದೇವತೆಯ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 1960ರ ದಶಕದ ಅಮೆರಿಕ-ಸೋವಿಯತ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಂದಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಪಯಣ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಿಂತ (ISS) 1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ನೌಕೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮಾನವರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. "ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪೆಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ - 2028
ಈ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, 2028ರಲ್ಲಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ) ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಸಾ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ 'ಲೂನಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
1968ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 8 ತೆಗೆದ 'ಅರ್ಥ್ರೈಸ್' (Earthrise) ಫೋಟೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ತಂಡವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.