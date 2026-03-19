07:15 AM (IST) Mar 19

India Latest News Live 19 March 2026ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯತ್ತ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಭಾರತದ ತೈಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗುಗಳು ಇದೇ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭರಾತದ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.