ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯತ್ತ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಭಾರತದ ತೈಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗುಗಳು ಇದೇ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭರಾತದ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
LIVE NOW
India Latest News Live: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯತ್ತ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ನಡೆ
ಸಾರಾಂಶ
ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಡುಗುಗಳು ಸಾಗುವುದೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸವಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್, ಹೊರ್ಮುುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದೆ. ಏನಿದು ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಲೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
07:15 AM (IST) Mar 19