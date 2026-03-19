ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಚಾರ್ಲ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯ 'ಕಲಕ್ಕ ಪೋವದು ಯಾರು' ಶೋ ಮೂಲಕ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ಸನ್ ಟಿವಿಯ 'ಸುಂದರಿ' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ, 'ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಯಿತು. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು, ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, 'ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬಾ' ಎಂದರು.
ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಿರುಚಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೋಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. 'ಯಾರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಆಗ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ಎಂದು ನನಗೇ ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, 'ಇದೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನೀನು ಹೋದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಗೌರವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಭಾವುಕರಾದರು.