ಕತಾರ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಏಕೆ?
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಕತಾರ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಈ ದಾಳಿಯು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ
ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ನ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕತಾರ್ನ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಟು-ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ. 88 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕತಾರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಟು-ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ
ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಎಲ್ಎಲ್), ಗೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಪಿಸಿ ಇವುಗಳು ಕತಾರ್ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೈಲ್ ಕೂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಕತಾರ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕತಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ LPG ಪೂರೈಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕತಾರ್
2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ $6.39 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ $3.21 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಥಿಲೀನ್, ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 90 MMSCMD ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 189 MMSCMD ಇದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 30 MMSCMD ಅನಿಲದ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $103.42 ಇರುವಾಗ, ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅದು 5.6% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು $113.39ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $146 ದಾಟಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.
ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಭಾರತ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60% LPG ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾರ್ವೆ, ಕೆನಡಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕತಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರವಾಗಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ $14.14 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು $1.68 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, $12.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, LPG, LNG ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ $11.08 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
