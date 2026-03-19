HDFC ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: CEO ಜತೆ ಜಗಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಶೇರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ, RBI ಎಂಟ್ರಿ!
HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ .
ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ HDFC Bankನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಲಯ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿಚಾರ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಈ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಂತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ Reserve Bank of India ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು, “ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟಗಳಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶನ್ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದವು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತದ್ದಲ್ಲ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 8.7% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿದಂತೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನಂತರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ₹810.80 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇದರ ನಡುವೆ, Reserve Bank of India ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. “ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ (D-SIB) ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. Macquarie Group ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆದಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಷೇರುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡೆವೆನ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು “ಆಳವಾದ ಮೌಲ್ಯ”ದ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
120 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್
₹40.89 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು 120 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ HDFC Ltd ಜೊತೆಗಿನ ಸುಮಾರು $40 ಬಿಲಿಯನ್ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಲೀನದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್గా ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರು ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿವೆ.
