ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ ಹುಡುಗನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವನ ಜೀವನವು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನಿಗೆ 'ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಬಲವಾದ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನಿಂದ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುವ ಆತ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದಂತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ. ಎಂತಹದ್ದೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಆತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನಾ? ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ನವಾಬ್ ಶಾ, ಬಿ.ಎಸ್. ಅವಿನಾಶ್, ಆರ್. ಪಾರ್ತಿಬನ್, ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಚಮ್ಮಕ್ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಥಮನ್ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.