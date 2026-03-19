ಕೇರಳದ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ನಟಿಯರಾದ ವೀಣಾ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಲೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ (ಮಾ.19): ಕೇರಳದ ಎಟ್ಟುಮಾನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ಟ್ವೆಂಟಿ-20' ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ವೀಣಾ ನಾಯರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವೀಣಾ ನಾಯರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂಗನಾಶ್ಶೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಸರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಡುವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪಕ್ಷವು ಎಟ್ಟುಮಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ.
ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾಗೂ ಇದೇ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಕೇವಲ ವೀಣಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೆರುಂಬಾವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಿರುವ ತ್ರಿಪುನಿತುರಾದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನಿವಾಸವಿದ್ದ ತ್ರಿಕ್ಕಾಕ್ಕರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಪಕ್ಷ
ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಇದು ಕೇರಳದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಳಕ್ಕಂಬಲಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕಿಟೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್' (Kitex Group) ಬೆಂಬಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಬು ಎಂ. ಜಾಕೋಬ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (CSR) ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್' ಮೂಲಕ ಈ ಪಕ್ಷ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
2015 ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಳಕ್ಕಂಬಲಂ ಪಂಚಾಯತ್ನ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನಂತರ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ (NDA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ (UDF ಮತ್ತು LDF) ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಪಕ್ಷ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.