ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಂತಿರೋ ಇವರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುನ 'ಅಣ್ಣ' ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಆ ನಟಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು?

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಂತಿರೋ ಇವರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುನ 'ಅಣ್ಣ' ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಆ ನಟಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು?

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಅಂತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ?

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಟನಾ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಟರಾಗಿ ನಿಂತರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Related image1
Related image2
ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಿವಂಗತ ತಾರೆ ಆರತಿ ಅಗರವಾಲ್. 'ಬಾಬಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆರತಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಕರೆದರಂತೆ. ಈ ಕರೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಟಿ ಶ್ರೀದಿವ್ಯಾ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು 'ಅಣ್ಣ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಶ್ರೀದಿವ್ಯಾ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಆರತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ವಾರಣಾಸಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.