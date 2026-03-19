ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿ ಮುಗುತಿಯ ಆಯ್ಕೆ: ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದ ಆಕಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಗುತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನ, ದುಂಡಗಿನ, ಚದರ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಕಾರದ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಗುತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು
ಮುಗುತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಗುತಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಗುತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ
ತ್ರಿಕೋನ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರ-ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೂಗುತಿ ಇವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊನಚಾದ ಮೂಗು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಗು ಪಿನ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ದುಂಡಗಿನ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೂಗುತಿ ದುಂಡಗಿನ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಖವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿಸುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಜ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲೀನ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಖದ ಆಕಾರಕ್ಕಾಗಿ
ಚದರ ಆಕಾರದ ಮುಖ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಇರುವ ಮುಗುತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೇಸ್ ಸೈಬಶ ವಜ್ರದ ಐಸಿಂಗ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಮುಗುತಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಓವಲ್ ಮುಖ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ
ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಮುಖ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಯಾವುದೇ ಮೂಗುತಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಜ್ರದ ಸ್ಟಡ್, ಹೂವಿನ ದಳ ಇರುವ ಅಥವಾ ಮೊನಚಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಗುತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೈಮಂಡ್ ಮುಖ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಡೈಮಂಡ್-ಆಕಾರದ ಮುಖ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ವಜ್ರದ ಮುಖದ ಆಕಾರದ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೂವಿನ ಮುಗುತಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.