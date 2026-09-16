ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. Layoff ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ನಷ್ಟವಲ್ಲ; EMI, ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಖರೀದಿ, 2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ… ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ Layoff!

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೇಬ್ಜಿತ್ ಸೇನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಒಂದೇ ಇಮೇಲ್… ಬದಲಾದ ಬದುಕಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಸಂಬಳ ನಿಂತರೆ EMI ಹೇಗೆ?

ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮನೆ ಸಾಲದ EMI, ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.

ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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‘ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನ ಬಹುತೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಚರ್ಚೆ

ಸೇನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ—ಉದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಣಕಾಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕೇ?

Layoff ಕೇವಲ Job Loss ಅಲ್ಲ

ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚೇರಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತಲುಪಬಹುದು. EMI, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ—ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

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