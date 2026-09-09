ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, OpenAI ಜೊತೆಗಿನ AI ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಒರಾಕಲ್(Oracle) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒರಾಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ(Layoff) ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, OpenAI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ AI ಮಾಡೆಲ್ GPT-6 Astra ಮತ್ತು ಒರಾಕಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೌಡ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.

Oracle Layoff: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒರಾಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒರಾಕಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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ಈಗಾಗಲೇ 21,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿತ

ಮೇ 31, 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒರಾಕಲ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 21,000ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1,62,000ದಿಂದ 1,41,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒರಾಕಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒರಾಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

OpenAI GPT-6 Astra ಒರಾಕಲ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್‌ನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. OpenAI ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ GPT-6 Astra ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜು $300 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್-ಪವರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಒರಾಕಲ್, OpenAI ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. OpenAIನ AI ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒರಾಕಲ್‌ನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ವಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ, OpenAI ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಒರಾಕಲ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 2.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಒರಾಕಲ್‌ನ AI ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಒರಾಕಲ್‌ನ AI ಮೇಲಿನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ, ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದರ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ AI ಗುರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒರಾಕಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, AI ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಒರಾಕಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಮುಂದೇನು?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಒರಾಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒರಾಕಲ್‌ನ ಬೃಹತ್ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು OpenAI ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.