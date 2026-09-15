ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಕನಸನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ. ಇದೀಗ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರತಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಾವನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತಿಯರು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಲಾಶ್ ಮಜ್ಹಿರಾನ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಮನದಾಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ.. ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕನಸು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದವ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಅದು ನನಸಾಗಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಖಂಡಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಲಾಶ್ ಮಜ್ಹಿರಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.