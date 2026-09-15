ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜನಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ದೀದಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಭವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಕರುಣಿಸಿತ್ತೋ, ಇಂದು ಅದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದೆಯಾಳದ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲನ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿದಂತೆ ಬದುಕಿನ ಆಟವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಧ್ವನಿಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿತ್ತೋ, ಅದೇ ಧ್ವನಿಯನ್ನಿಂದು ಸ್ವಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾಜನಗರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ದೀದಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಹಾದಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ನಂದಿಗ್ರಾಮ!
ವಿಧಿಯ ಆಟ ಎಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ. ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯದಾಟ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾಜಿ ಆಪ್ತ, ಧೀರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ ಅವರನ್ನು ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಅನಾಥವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದೇ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಕಣ್ಣೀರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿದೆ. ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬೆಂಬಲದ ನೆರಳು ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಮತಾ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೋ, ಇಂದು ಅದೇ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ದೀದಿಯ ಕಡೆಗೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ!
ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆರಳಾಗಬೇಕಿದ್ದವರೇ ಮುಳ್ಳಾದಾಗ, ನಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂಚಿತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎತೇಶಾಮುಲ್ ಹಕ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಂತಾಗ, ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ದೀದಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಇಂದು ನುಂಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದರೂ ಜೊತೆಯಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!
ಅತ್ತ ದೆಹಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇತ್ತ ಬಂಗಾಳದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೀದಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ರಾಜನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ದೀದಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೂಡಿದ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ದೀದಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ಕಾದಿದೆ ಬಂಡಾಯದ ಜಾಲ!
ಕೇವಲ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಖಾಲಿಯಾದ ರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದೀದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನಾಯಕರೇ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2 ಕೋಟಿಯ ಸುಪಾರಿ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಣ!
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸೆದಿರುವ ₹2 ಕೋಟಿ ಸುಪಾರಿ ಹತ್ಯೆಯ ಆರೋಪ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ 'ಭೈಪೋ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಮೂಲಕ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ನೆಲ ದೀದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಜೀವಕೊಟ್ಟಿತ್ತೋ, ಇಂದು ಅದೇ ನೆಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸವಾಲು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಅಧಿಕಾರದ ತುತ್ತತುದಿಗೇರಿದ ನಾಯಕಿಯೂ ಕಾಲದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅನಿಸುವುದು ಇಷ್ಟೇ...ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ?!