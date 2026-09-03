ಕೇಂದ್ರದ ‘ನಾಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್’ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ED) ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (PMLA) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ನಾಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್’ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED), ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು 30 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ (PMLA) ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು (Proceeds of Crime) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 8 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಂಧೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶಂಕೆಯಿರುವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಾಂಜಾ ಜಾಲ ಮತ್ತು 'ನೀತು ಬಾಯಿ' ಪ್ರಕರಣ
ತೆಲಂಗಾಣದ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ (EAGLE) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಬಹು FIRಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನಕ್ರಾಮ್ಗುಡದ ಲೋಧಾ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀತು ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಲವನ್ನು ಇಡಿ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮುನ್ನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಚಲಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀತು ಬಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇಡಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (NDPS) ಕಾಯ್ದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು (PMLA) ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಜಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.