₹75 ಲಕ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿತು. ChatGPT ಮತ್ತು Google AI ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚದೆ 7 ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಹುಡುಕಿ, ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.
₹75 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್; ಆದರೆ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು!
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹75 ಲಕ್ಷದ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಠಾಕೂರ್ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಫ್ರೈಡೇ AI ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು.
ChatGPT, Google AI ತಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ
ಖ್ಯಾತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ChatGPT ಮತ್ತು Google AIಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಹೂಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾದರು.
7 ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ‘ಪಿವೋಟ್’ ಹುಡುಕಲು!
ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಅವಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ Friday AI?
ಫ್ರೈಡೇ AI ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ‘ರನ್ವೇ’ ತಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. B2B ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲು 3–4 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
‘ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವೇ ಮೇಲು’ ಅನ್ನಿಸುವ ದಿನಗಳು!
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದವರ ಜೀವನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು.
ಆದರೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಲಿಗಿಂತ ಕಲಿತ ಪಾಠ ದೊಡ್ಡದು
ಖ್ಯಾತಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸದಂತೆ ಹೆದರಿಸಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ತಂಡ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿತು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ವಿಫಲತೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.