1998ರ CIA ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನ ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಜಾಲವು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 9/11ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್‌ಖೈದಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

9/11ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್?

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ ಜಾಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ CIA ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

1998ರಲ್ಲೇ CIAಗೆ ಸುಳಿವು

ಆಗಸ್ಟ್ 28, 1998ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನ ಜಾಲವು ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯೆಮೆನ್, ಕುವೈತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿವರ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಳಿ ಸಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

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9/11ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಆತಂಕ

1998ರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ನೈರೋಬಿ ಮತ್ತು ದಾರ್ ಎಸ್ ಸಲಾಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 224 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ CIA ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಉಗ್ರರು ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

9/11ರ ಕರಾಳ ದಿನ

ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಂಟಗನ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಮಾನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು.

ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 2,977 ಮಂದಿ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅಲ್‌ಖೈದಾ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರನಾಗಿದ್ದ. 9/11 ಆಯೋಗವು ಖಾಲಿದ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.

ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ನ ಅಂತ್ಯ

9/11 ನಂತರ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್‌ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಕಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬೋಟಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. 2011ರ ಮೇ 2ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಹತನಾದ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು 9/11ಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್‌ಖೈದಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ.