ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಾದರೂ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಾದರೂ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ
ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾಗಲು ಆಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಂಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಂಡದಂತಾದ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಆಯೋಗವು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠ
ಈ ಪ್ರಕರಣ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಕೆಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ PNR ಸ್ಥಿತಿ, ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.