ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಸ ಪದವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಪಜಲ್ನ ಉತ್ತರ ‘BR4ND’.
7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್: ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ‘BR4ND’ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಇಂತಹ ಪಜಲ್ಗಳು ಗಮನ, ವೇಗ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪದವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ ಪದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದೇ?
ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರಳವಾಗಿದೆ—ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು!
ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸವಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ?
ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯ ಗಮನ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ: ‘BR4ND’!
7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಪಜಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ ಪದ ‘BR4ND’. ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ನೋಡುವುದಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ
ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಉತ್ತರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಈ ಸವಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಮಜಾ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ—7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘BR4ND’ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?