ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನೀವು ಚುರುಕಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರು, ಅದೇ ಮಾನವನ ಮುಖ ಕಂಡರೆ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ-ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು (Optical Illusions) ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೊಂದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಕೃತಿ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ?
ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಬೇಗನೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವವರೋ (Judgmental) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ-ವಿಮರ್ಶೆ (Self-critical) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 'ಹಾಲೋ-ಫೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Hollow-face effect) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆಯೊಂದು ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಬಂಡೆಗಳ ಗುಂಪು ಮಾನವನ ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೊರರೇಖೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು 'ಕಾಗೆ' ಕಾಣಿಸಿದರೆ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಗೆ (Crow) ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ (Judgmental) ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಚುರುಕಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು (Instincts) ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಳೆಯುವ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುತೇಕ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಟುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯುಳ್ಳವರು. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು 'ಮಾನವನ ಮುಖ' ಕಾಣಿಸಿದರೆ
ಕಾಗೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನವನ ಮುಖ (Human Face) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ (Too hard on yourself) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂ-ವಿಮರ್ಶೆಯ ಗುಣವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು (Social Acceptance) ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಮೂಡುತ್ತದೆ. 'ಇತರರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ, ನಾನೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚವನ್ನು (Shield) ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.