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- ನೈಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೋಪವೇಕೆ? ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲವೇಕೆ? ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನೈಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೋಪವೇಕೆ? ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲವೇಕೆ? ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು ಸದಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನೈಟಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೈಮನ ಆವರಿಸಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ಇಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಮನಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಾ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತ್ರೀವರ್ಗವೇ ಇದೆ.
ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಲೇಡಿ ಅತ್ತಿಗೆನೋ, ನಾದಿನಿನೋ ವಿಲನ್.... ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅಬ್ಬರ
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಎಂದರೆ,, ಅವರು ಮಲಗುವಾಗ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವುದೂ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಾಹಿತೆಯರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ, ಸೀರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಹಾಸ್ಯದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರು ಹಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಫೆವರೆಟ್ ಆಗಿರೋ ನೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಾ? ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ನೆಡುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ನೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ!
ನೈಟಿ ಫೆವರೆಟ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂದು ನೈಟಿ ಎನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಫೆವರೆಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಈಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ನೈಟಿ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುತೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಬಳುವಳಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ರೀಮೇಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರದ ನೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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