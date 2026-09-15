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- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಳೆ ಸದ್ದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಗಂಡಸ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ'! ಮಂಜು ನೀನು ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲವೆಂದ ಕಾವ್ಯ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಳೆ ಸದ್ದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಗಂಡಸ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ'! ಮಂಜು ನೀನು ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲವೆಂದ ಕಾವ್ಯ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜು ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಾಕ್ಸಮರವು 'ನೀನು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಗಂಡಸಲ್ಲ' ಎಂಬಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಮಾತುಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರರ ಲಿಂಗತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ಕೀಳಾಗಿವೆ. 'ನೀನು ಹೆಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಂಜು ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ (ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ವಾಕ್ಸಮರ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು ‘ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟುಕೋ’ ವಿವಾದ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ‘ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟುಕೋ’ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಮಾತು ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ "ಕೈಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೋ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮೊದಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಫೋಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚುವ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ ಪದ ಬಳಕೆ: ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು ‘ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್’ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ & ಕಿಡಿ: ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ, ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ ಎನ್ನಲು ನೀನ್ಯಾರು? ನೀನೊಬ್ಬನೇನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವವನಾ?’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಹೀಯಾಳಿಕೆ: ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಮಂಜು, ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ‘ನೀನು 50 ಪೈಸೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು.
'ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ತೀನಿ' ಎಂದ ಕಾವ್ಯಗೆ ಮಂಜು ತಿರುಗೇಟು!
ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕಾವ್ಯ, ‘ಯಾಕಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಂಜು, ‘ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ, ‘ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗಂಡಸೇ ಅಲ್ಲ!’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯೇ?
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಗಂಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲ ವಾರದ ಜಗಳ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ 'ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ!
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