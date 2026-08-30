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- PUC ಫೇಲ್ನಿಂದ ₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿನವರೆಗೆ; ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು
PUC ಫೇಲ್ನಿಂದ ₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿನವರೆಗೆ; ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬವಿದು. ಇಂದು ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ, ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವಿದು. ಇಂದು ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ, ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅವಮಾನ, ಹಸಿವು, ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಇಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
PUC ಫೇಲ್... ಆದರೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ
ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹಠವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ... ಇಂದು ₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ₹23 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು.
ಕೊನೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕನಸಿನ ಸೈಟ್
ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 2 ಗುಂಟೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಈ ಜಾಗ ಹೊಸ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಈಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗ
ಈ ನಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೂ ವಿಶೇಷವೇ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ?– ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಚರ್ಚೆ
ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಯಾರ ಹೆಸರಿಗಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಅವಮಾನಗಳೇ ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ, ತಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕಾರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸಿನ ಮನೆಯವರೆಗೆ
ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬದುಕು ಇಂದು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎದುರಾದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕುಗ್ಗುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೇ—₹23 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿನ ನಂತರ ತಾರೇಶ್-ಸ್ವಾತಿ ಜೋಡಿಯ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಕನಸು ಯಾವಾಗ ನನಸಾಗಲಿದೆ?
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