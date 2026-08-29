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- Amruthadhaare Serial: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಹೂವು- ಅಪಶಕುನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
Amruthadhaare Serial: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಹೂವು- ಅಪಶಕುನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೂವು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಶಕುನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಳನಾಯಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಭಯಗೊಂಡರೆ, ಭೂಮಿಕಾ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಜೈದೇವ ತನ್ನ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಪಶಕುನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಕಂಟಕ ತರಲಿದೆಯೇ?
ಜೈದೇವನ ಬೇಟೆ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ (Amruthadhaare Serial)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಜೈದೇವನ ಬೇಟೆ ಒಂದೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ!
ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ
ಗೌತಮ್ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟ ಹೂವು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡುವಾಗ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಶುಭ ಶಕುನ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪಶಕುನ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪಶಕುನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಆದರೆ, ಸೀರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಅಪಶಕುನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಹೂವೇನೋ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಕುಂತಲಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಕಾ ಇವೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೂವಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಆದರೆ, ಶಕುನ, ಅಪಶಕುನ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ವಿಲನ್ ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಅಪಶಕುನವೇ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ಜೈದೇವ ಮಧುರಾ ಬಳಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ.
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಇನ್ನು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಡ- ಎಡ ಆದರೇನು ಎನ್ನುವ ಭೂಮಿಕಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಿತ್ತು ಎನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಶಕುನ, ಯಾರಿಗೆ ಅಪಶಕುನ?
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನುನಂಬುವವರು ಗೌತಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯಾರಿಗೆ ಶಕುನ, ಯಾರಿಗೆ ಅಪಶಕುನ ಎನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
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