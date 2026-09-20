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- ಮಧು ಗೌಡನ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್: '9 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಮಧು ಗೌಡನ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್: '9 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ' ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
Madhu Gowda Instagram: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧು ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ! ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಧು ಗೌಡ (Madhu Gowda) ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28,322 ಫಾಲೋವರ್ಸ್!
ಮಧು ಗೌಡ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು (Analytics) ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,322 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ (Unfollow) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದವರೇ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕಳೆದ 31 ರಿಂದ 32 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧು ಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನವರಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನೀಡಿದ ಕಿವಿಮಾತು
ಮೈಸೂರಿನವರಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನೀಡಿದ ಕಿವಿಮಾತು
9 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ: “ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ”.
ಉಪಯುಕ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡಿ: "ಮಧು ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ (ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ). ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? (After Pregnancy Care) ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ (Informative) ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ."
ಕಂಟೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವ ಬದಲು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಎಂದು ಅಬಿಮಾನಿಯಾಗಿ, ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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