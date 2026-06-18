ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾರಾಣಾಸಿಗೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗದಗ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ವಾರಾಣಾಸಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾರಾಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಗದಗ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ನೇರ ರೈಲು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17323
ಈ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಎರಡನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.45ಕ್ಕೆ ವಾರಾಣಾಸಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಇದು 2,037 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ, 38 ಗಂಟೆಯ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗದಗ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈಲಿನ ಸಮಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಂಕ್ಷನ್: ರಾತ್ರಿ 7.40, ಬಾದಾಮಿ: ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾತ್ರಿ 9.30, ಆಲಮಟ್ಟಿ: ರಾತ್ರಿ 10.25, ವಿಜಯಪುರ: ರಾತ್ರಿ 11.35
ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗದಗ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ರೋಡ್, ಬಸವನವ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೂಟಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17324
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ವಾರಾಣಾಸಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
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