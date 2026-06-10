ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ತಲುಪಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪಯಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೂತನ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕೇವಲ 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಹಾವೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:
1. ಯಶವಂತಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಇಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ:
- ಈ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 06:15 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
- ತುಮಕೂರು: ಸಂಜೆ 07:00
- ಅರಸೀಕೆರೆ: ರಾತ್ರಿ 08:10
- ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾತ್ರಿ 10:20
- ಹಾವೇರಿ: ರಾತ್ರಿ 11:22
- ಬದಾಮಿ: ಮುಂಜಾನೆ 02:30
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಂಜಾನೆ 03:10
- ವಿಜಯಪುರ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಮುಂಜಾನೆ 05:15
2. ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ (ಬೆಂಗಳೂರು):
- ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಸಂಜೆ 05:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ.
- ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸಂಜೆ 06:23
- ಹಾವೇರಿ: ರಾತ್ರಿ 09:33
- ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾತ್ರಿ 10:33
- ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಮುಂಜಾನೆ 04:10
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಈ ರೈಲು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಜಾನೆ 5:15 ಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬದಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಈ ರೈಲು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಈ ರೈಲು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.